Fængselsansat stukket ned i Enner Mark Fængsel

Fagforbund er utilfredse

Manden, der er sigtet for drabsforsøg, var i Enner Mark Fængsel, da han afsoner en dom. Hvad han er dømt for, ønsker vagtchefen ikke at sige.

Enner Mark Fængsel er et lukket fængsel, der ifølge Kriminalforsorgen har en meget høj grad af sikkerhed. Det blev indviet i 2006 og har plads til 235 indsatte.

Det var klokken 15.05 lørdag, at politiet fik melding om overfaldet.

Vagtchefen vil ikke sige, hvor mange stik der er tale om, eller hvor i fængslet overfaldet fandt sted.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, siger, at der var for dårlig bemanding på den pågældende afdeling.

- Bemandingen var nedposteret på afdelingen. Det er uacceptabelt, for det forringer sikkerheden.

- Vi bliver nødt til at sikre en minimumsbemanding på bandeafdelingerne og gennemføre et eftersyn af den måde banderne afsoner på, herunder regimerne, siger han i pressemeddelelsen.