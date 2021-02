Fængselsbetjente overfaldet med knytnæveslag

En diskussion mellem ansatte og indsatte i Enner Mark Fængsel ved Horsens udviklede sig søndag eftermiddag, og to fængselsbetjente blev overfaldet.



Overfaldet skete på fokusgangen, hvor der sidder bandemedlemmer. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse søndag aften.

Der opstod uro blandt de indsatte, og de to betjente forsøgte at skabe ro, men endte med at blive overfaldet med knytnæveslag i ansigtet. Der kom efterfølgende forstærkning, de indsatte blev sat i observationscelle, og fængselsbetjentene blev kørt på skadestuen.

For en måned siden oplyste Fængselsforbundet om en lignende episode i Enner Mark Fængsel, hvor en fængselsbetjent fik et knytnæveslag i ansigtet i forbindelse med madudlevering.