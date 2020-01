Fængslet i Horsens indvier ny panoramasti

Tusindmeterstien hedder den nye natursti, der er blevet anlagt hele vejen rundt om Fængslet i Horsens. Stien har panoramaudsigt og er præcis tusind meter lang.

- Vi glæder os til at invitere hele byen til indvielsen af stien, for det er netop derfor, vi har lavet den - for at åbne Fængslet endnu mere op og bringe byen tættere på, siger direktør for Fængslet, Astrid Søes Poulsen, i en pressemeddelelse.

Ideelt til motion og ‘walk & talk’

På Tusindmeterstien er der afmærkninger for hver hundrede meter. Langs østsiden af stien bliver der plantet buskads, og det er planen, at der senere kommer belysning ved stien.

Naturstien går blandt andet forbi Fængslets nye legeplads, og på sigt kommer der storytelling i form af små historier og fakta om stedet langs ruten.

Med sine præcis tusind meter og markeringer for hver hundrede meter er stien oplagt til løbere, men stien er også velegnet til en gåtur og en snak - en såkaldt walk and talk - for de erhvervslejere og konferencegæster, der dagligt besøger fængslet.

Om Fængslet i Horsens Det tidligere Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift og åbnede i 2012 som oplevelsesvirksomheden Fængslet. På få år er det lykkedes Fængslet at skabe en både national og international anerkendt ramme for kultur og events. Fængslet lægger i dag hus til både et prisbelønnet fængselsmuseum, overnatning, café, iværksætteri, store koncerter, kunst- og kulturfestivaler og erhvervskonferencer.

Indvies med børneløb

Tusindmeterstien indvies i dag søndag fra klokken 11-12 med et børneløb.

Borgmester, Peter Sørensen, indvier stien og igangsætter børneløbet, som arrangeres i samarbejde med den lokale løbeforening Atlética.

Børn til og med 13 år kan deltage i det tusind meter lange løb, men alle er velkomne til indvielsen, og efter løbet vil det være muligt at gå en tur på stien.