Færge til lille ø i Kattegat fik passagerrekord

Årets ø, flot natur og øget medie-interesse

Den største vækst lå i forårsmånederne, og ifølge Helle Berthold Rosenberg, der er direktør i Destination Kystlandet, er der flere årsager til den markante passagerstigning sidste år.

- Endelave blev i september 2020 kåret til Årets Ø 20/21 samtidig med, at medieinteressen for de 'uopdagede' danske øer har været stigende under corona. I kombination med danskernes hunger efter naturoplevelser, frisk luft og god plads har det været nogle af de faktorer, der har skabt vækst i ydersæsonerne. For eksempel er Endelaves vandrerute 'Kaninoen' en af de mest besøgte sider på Kystlandets digitale oplevelsesunivers - året rundt, hvilket afspejler tendensen meget fint, siger Helle Berthold Rosenberg til Horsens Folkeblad.