Mor, far, børn, kusiner og fætre - hele familien Vanell fra Valby er i Horsens denne weekend for at opleve det britiske popikon.

- Vi har glædet os helt vildt til i dag. Jeg tror ikke rigtigt, det er gået op for mig endnu, at det rent faktisk er i dag, vi skal se ham, siger Marie Vanell Hansen, der til daglig går i 8. klasse i Valby.