Det skriver Horsens Folkeblad.



Manden blev fredag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Horsens, hvor en dommer varetægtsfængslede ham i foreløbigt fire uger.



Her kom det frem, at manden sigtes efter paragraf 246. Den handler om grov vold under særdeles skærpende omstændigheder i form af meget alvorlig tilskadekomst.

Horsens Folkeblad skriver, at volden skal være foregået i en periode, da pigen var mellem en og fire måneder gammel.