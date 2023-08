Far har tilstået meget farlig vold mod sin lille datter

Barnet var mellem nul og tre måneder gammel, da forbrydelserne blev begået, oplyser Sydøstjyllands Politi.



Retten har fastsat en straf på fængsel i fire år. Den 29-årige mand har valgt at modtage dommen.

Hos anklagemyndigheden oplyses det, at man bad om fem års fængsel.

Volden blev begået i juli og i oktober sidste år. Manden blev anholdt i slutningen af oktober og har været varetægtsfængslet lige siden.

På grund af volden har datteren fået alvorlige skader med betydelig risiko for varige mén og invaliditet, oplyser politikredsen om sagen.

I forbindelse med grundlovsforhøret sidste efterår rapporterede Horsens Folkeblad, at pigen havde fået blødninger i hjernen og flere brud på kroppen.

Dengang kom det også frem, at han erkendte i to tilfælde at have rystet barnet.