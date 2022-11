Farlig fange er tilbage i politiets varetægt

Ifølge TV Midt/Vest afsoner den pågældende mand en anbringelsesdom på et retspsykiatrisk sengeafsnit.

Torsdag havde han ifølge mediet for første gang fået lov til at gå uledsaget uden for afdelingen.

Det skete efter aftale med en læge.

Efter det aftalte kvarter i friheden kom manden ikke tilbage til det retspsykiatriske afsnit, og han blev efterfølgende efterlyst af politiet.