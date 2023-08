Fartglade bilentusiaster indviede racerbane til første lovlige gaderæs i Horsens

I flere år er der blevet råbt efter en lovlig bane for folk med benzin i blodet at køre stærkt på.



Bilentusiaster fra Horsens og omegn fik lørdag deres fartdrømme opfyldt. I alt var 40 kørere og 300 tilskuere mødt op til start på dyrskuepladsen til første udgave af Streetrace Horsens.

En af initiativtagerne bag projektet er formand for Horsens Raceway, Emil Koitzsch.

- Alle har givet sig for at få det her til at lykkes, både fra kommunens og politiets side. Det er vi som forening meget taknemlige for, at vi kan få lov til det her, siger han.