Festuge sætter fokus på det gode seniorliv

Derfor har kulturaktører, foreninger og borgere fyldt programmet med fællesskaber som dans, motion, veteranbiler og slægtsforskning til de erfarne borgere i Vitus Berings park.

En af medarrangørerne til årets festuge er seniorrådet i Horsens, der gerne vil synliggøre tilbuddene til ældre i kommunen.

- Det er et af vores indsatsområder at hjælpe ældre ud af ensomhed. Vi ved, at der fortsat er ældre mennesker, også yngre ældre, der sidder i ensomhed og gerne vil have kontakt til andre eller mangler det sidste skub for at komme ud i et fællesskab, siger formand for Seniorrådet i Horsens, Svend Aage Hansen.

Derfor er det, ifølge formanden, en god idé, at alle aktiviteter for det ældre publikum foregår i et område.

- Det, at man samler alle aktiviteterne i Vito Berirngs park, er med til at gøre det synligt, hvor mange tilbud, der er til seniorerne i Horsens.



Festugen varer til og med søndag den 9. juni.