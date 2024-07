Fik straksdom for indbrud i spejderhytte

En 27-årig mand fra Hedensted blev fredag idømt en straksdom på 50 dages fængsel for et indbrud og et forsøg på indbrud.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på X.

Indbruddet blev begået i en spejderhytte i Horsens torsdag. Fredag blev han dømt i forlængelse af et grundlovsforhør.

Ifølge Horsens Folkeblad blev manden taget på fersk gerning, umiddelbart efter han havde begået indbrud i spejderhytten.

Udbyttet af indbruddet i spejderhytten var ifølge avisen dagligvarer.