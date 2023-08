Moren fortæller, at hendes søn begyndte at tisse i bukserne op til fem gange dagligt i sin tid børnehaven - selvom han havde været renlig inden. Samtidig havde han aldrig problemer, når han var derhjemme.



Hun mener, at det var et udtryk for mistrivsel, men hun følte sig ikke hørt, når hun udtrykte sin bekymring over for ledelsen.