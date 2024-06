Fit Kjær ville spille: - Det må I snakke med Kasper om

Det europæiske fodboldmesterskab for de nationale mindretal i Europa bliver fløjtet i gang søndag. Turneringen er en stor sportsbegivenhed med over 1000 deltagere, men den handler om meget mere end fodbold.

-Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har ventet i halvandet år på det her. Sådan siger 16-årige Stina Sørensen, der spiller med i turneringen Europeada for første gang for Team Nordschleswig. Europeada er et slags EM for mindretalshold. Faktisk var det et opslag på det sociale medie Instagram, der fik hende til at melde sig til holdet, hvor hun nu er midtbanespiller.

- Interessen for fodbold har altid været der, men jeg har aldrig gået til det før, siger hun. Alle de spillere, der løber på banen til Europeada, er ikke-professionelle fodboldspillere som Stina Sørensen. Derudover har de alle det tilfælles, at de kommer fra et europæisk mindretal. Stina Sørensen er fra Padborg og er vokset op i det tyske mindretal i Danmark. -Jeg er stolt af at være en del af et mindretal, og det er også derfor, at jeg har meldt mig til turneringen. Det betyder meget at være en del af det fællesskab. Når du har to nationaliteter, kan du godt føle dig lidt udenfor. Når der som her er mange andre med samme baggrund som dig, så giver det en tryghed, hvor jeg føler mig hjemme, siger hun.

Fælles forståelse og respekt for hinanden Europeada afholdes hvert fjerde år og blev holdt første gang i 2008. I år er det danske mindretal værter, og der spilles 14 forskellige steder nord og syd for den dansk-tyske grænse. 26 herrehold og ni kvindehold fra store dele af Europa deltager, og i løbet af turneringen er der forskellige arrangementer, hvor fokus flyttes fra fodbold til kulturel udveksling mellem mindretallene.

- Det handler om langt mere end fodbold. Onsdag stopper vi turneringen og afholder en kulturdag, siger Thore Naujack, der er med til at arrangere turneringen og afdelingsleder i Deutscher Jugendverband für Nordschleswig. Han slår fast, at mindretallene i Danmark har det godt, men sådan er det langt fra for alle. - Vi skal have fokus på rettigheder og kulturel uafhængighed for mindretallene på begge sider af grænsen. Der er mindretal, der har et sprog og en kultur, der er ved at dø ud, og der er mindretal, der føler sig truet. Her kan vi være med til at inspirere og hjælpe hinanden, siger han. Øget opmærksomhed Da fodbold er noget, langt de fleste kender, håber Stina Sørensen, at turneringen kan være med til at sætte fokus på den historie og det fællesskab, spillerne på banen er en del af.