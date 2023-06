Fjorden har fået feber og er nu en del af horsensiansk festuge

Det satte båden fokus på under et besøg i havnen i forbindelse med festugen Horsens Holder. Udover at være en festlig aktivitet, er den også en del af et nyt projekt, der skal sætte fokus på havmiljøet i syv østjyske kommuner.

Et nyt havsamarbejde

Det netop opståede havsamarbejde strækker sig fra Norddjurs Kommune til og med Hedensted.

- I mange år har de frivillige ydet en stor indsats i forhold til at forbedre tilstanden, men der er behov for at gøre noget mere. Det er egentlig ikke en kommunal opgave at varetage fjorden, men vi har bare så mange interesser omkring fjorden, siger Jonna Lund, koordinator i Natur og Miljø i Horsens Kommune.

Båden sejler rundt i Danmark og deler viden om tilstanden under havoverfladen med en undervandsdrone og et kig på dyrelivet.

- Den eneste måde man kan tage ansvar for noget, er ved at kende til det, og så skal man jo starte et sted. Der er formidling med M/S Anton rigtig godt, siger Jonna Lund.