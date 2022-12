Flammer, frihed og fede tricks: Alexander er vild med utraditionel springkonkurrence

Udbredelsen er allerede i gang, og faktisk er eventet her et godt billede på, hvor langt ud over landets grænser FACEOFF allerede er kommet.

Med til konkurrencen er nemlig deltagere fra både Australien, Portugal, Aserbajdsjan, Norge, Island og Danmark. Og oven i hatten er deltagerne nogle af de dygtigste i deres felt.

- De gymnaster, der deltager i dette års FACEOFF, er de bedste af de bedste. Der hænger EM- og VM-medaljer om halsen på de fleste af dem, siger Jesper Bertelsen.

Farvel til "klassiske" regler

Umiddelbart lyder det meget imponerende. Men hvad er det, der gør FACEOFF-konceptet så specielt, at verdens bedste atleter rejser på tværs af kloden for at være med?

Ifølge Jesper Berthelsen handler det om, at man giver gymnasterne lov til at lave de tricks, der får publikum – og dem selv – til at gå helt amok, uden at man skæver til de ”klassiske” regler i gymnastikkens verden.