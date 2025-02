Flere ansatte på vej efter tredobling i henvendelser fra forældre

Ansatte på HANSENBERGs erhvervsuddannelsesafdeling på Vranderupvej 90 i Kolding, er udsat for sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der resulterer i blandt andet hukommelsesbesvær, dobbeltsyn og konstant frygt for elevernes helbred .

I rapporten fra Arbejdstilsynet står det klart, at de ansatte arbejder med elever, der lider af blandt andet autisme, angst, ADHD og PTSD. Flere viser tegn på tidligere selvskade - og inden for de seneste fem år har to elever begået selvmord.

De ansatte udtrykker, at dette stiller for høje følelsesmæssige krav til dem, da mange elever skal have samtaler inden for kort tid.

Det betyder, at de konstant går med frygten for at have overset problemer hos eleverne - eller at de misser telefonen, hvis en elev ringer og er selvmordstruet. Derudover ved de ansatte ikke, hvad de skal kigge efter for at undgå endnu et selvmord blandt eleverne.

Undervisning eller akutte samtaler?

Skal en elev med personlige udfordringer, der har brug for akut samtale, have lærerens fulde opmærksom og dermed forlade resten af holdet? Eller skal hele klassen prioriteres?

Det dilemma står de ansatte jævnligt i på HANSENBERG afdeling på Vranderupvej 90. Derfor udtrykker flere også, at de har symptomer på stress, såsom tankemylder om natten, de vågner om natten med frygten for at have glemt noget, ser dobbeltsyn og har koncentrationsbesvær.