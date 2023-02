Flere grunde under syd- og sønderjyske børnehaver kan være forurenede med PFAS

Mindst 6 daginstitutioner i Syd- og Sønderjylland optræder ligesom børnehuset Pyramiden på denne mistankeliste, som regionerne har udarbejdet, over 16.000 potentielt forurenede grunde landet over. Det viser en gennemgang foretaget af TV 2.

PFAS-kemikalier er ikke akut giftige, men de kan hobe sig op i kroppen, og de kan medføre negative helbredseffekter – især for børn.

Horsens Kommune vurderer, at risikoen for en forurening af Pyramidens grund er ret lille, men alligevel har man valgt at teste jorden for PFAS.