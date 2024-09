Flere ladekabler forsvinder - her er teorien, der går igen

Af Charlotte Sølvsten Udgivet 23. sep

Ladeledninger til elbiler er den seneste tid blevet stjålet særligt i et område omkring Horsens og på Als. Men det usikkert, hvorfor ledningerne bliver stjålet, og hvor de mange meter ledning ender henne.

TV SYD har de seneste dage bekrevet, hvordan ladekabler forsvinder fra flere ladepladser blandt andet udenfor Horsens og på Als. Det er sket i løbet af foråret og sommeren. Senest blev der natten til onsdag stjålet to kabler ved Q8 i Lund ved Horsens. Og tidligere i år er 18 kabler stjålet fra lynladestandere i Augustenborg, Nordborg og Guderup på Als, samt i Gråsten og Ragbøl og Vonsild.

Niels Pihlman er skrothandler ved Horsens, han har ikke set stjålne lynladerkabler i sin forretning, men han er sikker på, at det er kobberet, der trækker kriminelle til at skære dem fri af ladestandere. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

Hvorfor kablerne bliver stjålet, er endnu ikke klart, men skrothandler i Horsens, Niels Pihlman, har en teori. - Kobber er det absolut eneste, som har en værdi i disse elkabler, så jeg tænker, at det er derfor, de er blevet kappet af flere ladestandere, siger Niels Pihlman.

Samme teori har man hos både OK og Clever. For selv om kobber jævnligt bliver stjålet fra blandt andet kirkegårde, byggepladser og kabler ved togskinner, så er mængderne af det røde metal begrænset i ladekablerne, lyder det. - Ladekablerne indeholder en vis mængde kobber, men det burde ikke være nok til at tiltrække egentlige kobbertyve – dog er det stadig den mest logiske forklaring, siger Torben Niels Pedersen fra Clever.

Det glimter næsten som guld og drager kriminelle til at kappe kabler ved ladestandere. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

TV SYD har været i kontakt med brancheforeningerne 'Drivkraft Danmark' og 'Mobility Danmark', der bort set fra Tesla, til sammen repræsenterer de forskellige ladeudbydere i Danmark. Her er man opmærksom på, at der i løbet af det seneste år er sket flere tyverier af kabler hos deres medlemmer. - Vi ser, at der er et voksende problem med tyveri af ladekabler, og vi blev opmærksomme på det i Sydsverige og Tyskland først, hvor nogle af vores medlemmer også har ladestandere, siger Gent Grinvalds, der er chefkonsulent for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark.

Kobberpriser tiltrækker kriminelle Ifølge Gent Grinvalds er et lynladerkabel fem meter langt med omkring tre kilo kobber per meter. Og med en gennemsnitlig kobberpris på 45 kroner, kan der være penge at hente for kriminelle. - Der er for 400 til 500 kroner kobber i ét lynladerkabel, hvis gerningsmændene kan få markedsværdien, siger Gent Grinvalds.

Ifølge tal fra God Energi er den gennemsnitlige kobberpris 45 kroner per kilo. I et lynladerkabel er der cirka tre kilo kobber per meter ledning. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

Men det er svært at sælge stjålne kobberledninger til skrothandlere som Niels Philman i Horsens. Hos ham udbetaler man maksimalt 300 kroner til en kunde i kontanter - alle beløb derover overføres til folks bankkonti. - Det gør vi for at forhindre, at vi kommer til at handle med stjålne varer som de her ladekabler, men også for at mindske risikoen for røverier, da vi ikke vil kendes som et sted, der har mange kontanter liggende, siger han.

Grafik: Lasse Lund Hansen

Det kan være svært at se, om ledninger og kobber er stjålet, men Niels Philman afviser ind i mellem kunder, der vil sælge varer, han ikke har fidus til. - For et par år siden var der en del tyveriet af kobbertagrender fra kirker, og her kom der en mand med et lad fuld af dem. Ham afviste jeg, da han ikke kunne fortælle, hvor de stammede fra, og så tog jeg et billede af nummerpladen, som politiet fik, men jeg aner ikke, hvor sagen endte. Organisation advarer om tyverier Desuden får han og en lang række af landets skrothandlere jævnligt besked fra Genvindingsindustrien.dk, der er brancheforening for genvindingsvirksomheder, når der er sket tyverier med for eksempel kobberkabler. - Når vi har medlemmer, som har set noget eller kender til tyverier, så meddeler de os det, og så sender vi besked ud til en lang række brancher, der kan blive tilbudt disse varer, om at de skal være opmærksomme på, at der er tyvekoster i omløb, siger Marianne Ladekarl Thygesen, der er sekretariatschef i brancheforeningen, der holder til under Dansk Erhverv.

Der er kobber i alle elledninger, og med en gennemsnitlig kilopris på 45 kroner, er det også attraktivt for tyve. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD

En ordning, som Niels Philman er glad for. - Vi er altid ekstra opmærksomme, når vi får en besked fra dem, og det er en ordning, som giver os en ekstra mulighed for at være på vagt overfor det, der nu sker af den slags i vores branche, siger han. Ved tyveriet i Lund ved Horsens i denne uge er der set to personer på scootere på videoovervågning køre væk fra stedet med kablerne hængende efter scooterne, men trods billederne er gerningsmændene endnu ikke fundet.

Mere sikkerhed på vej ved ladestationer Men mere sikkerhed ved ladestationerne er ifølge Gent Grinvalds vejen frem hos deres medlemmer, når tyverierne skal forhindres. Udover videoovervågning arbejder Drivkraft Danmark også på at få gang i en lang række andre tiltag blandt andet inspireret af BaneDanmark.

Et overklippet kabel ved Q8 i Lund ved Horsens. Fotoarkiv. Foto: Chris Birkekær Pedersen

- Vi har været i dialog med Banedanmark, som har lavet nogle tiltag for at forhindre tyverier af kobberkabler hos dem, som vi lige nu ser på, om vi også skal tage til os. Blandt andet har de en spray, så man kan male og identificere kablerne - nogle af disse tiltag - eksempelvis usynlig mærkning af kabler - kan være en vej frem for os også - det samme kan øget overvågning og belysning ved enkelte ladestationer, siger Gent Grinvalds. Hvor ender kablerne? Endnu ved man ikke hvem, der står bag tyverierne af lynladerkablerne. Og endnu er der heller ingen viden om, hvor kablerne ender henne. Men skrothandleren fra Horsens har en ide om, hvor det kunne være.

el-skrot og elektronik kan være mange penge værd. Foto: Sari Vangbæk Thyssen, TV SYD