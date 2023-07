Flere og flere vil være fængselsbetjent

I alt 48 elever er indskrevet på de tre permanente uddannelsesinstitutioner i landet. Det er omkring 27 procent flere end ved seneste optag i april.

Det skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.



31 af dem begynder på uddannelse i Møgelkær ved Horsens.

- Vi bruger mange kræfter på at rekruttere, for medarbejderne er grundstenen i kriminalforsorgen, og jeg både håber og tror, at optaget i 2023 er et udtryk for, at vi gør det rigtige, og at vi er på vej i den rigtige retning, siger Ina Eliasen, der er direktør i kriminalforsorgen.