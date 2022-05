Flere skal tage en erhvervsuddannelse - men hvordan?

En af de lokale virksomheder, der støtter op om projektet, er Blunico, hvor eleverne får lov til at svejse og programmere robotter.

- Jeg synes, det er så vigtigt, at vi fortæller om de uddannelser, vi har indenfor industrien. Og det, at de kommer ud og ser det i virkeligheden, sætter nogle billeder på, og på den måde er vi sikre på, at vi ikke bliver fravalgt på grund af manglende kendskab, siger indehaver af Blunico, Bo Ulsøe, og understreger, at problemet med manglende personale kun ser ud til at blive større.

- Folkeskolen er udfordringen

For få ved, hvad et job med en erhvervsfaglig uddannelse indebærer, mener børne- og undervisningsministeren. Ifølge hende er det et grundlæggende problem for at vende udviklingen.

- Det er folkeskolen, der er udfordringen, fordi den ligner det almene gymnasium for meget. Det er klart, at så vælger unge det, de kender og går gymnasievejen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Så vi har gjort noget ved det danske skolesystem, som vi skal have ændret på, for hvis unge ikke støder på elektrikervejen, så kan de jo ikke vide, om det er noget for dem.

En mulig fremtid

For Matias Dyrvig Karaman fra 8. klasse er besøget hos virksomheden en god måde at blive klogere på erhvervsuddannelserne.

- Det er noget andet at læse om det og så rent faktisk se, hvordan det er i virkeligheden. Jeg synes egentlig, det virker mere spændende, end når man bare læser om det på et papir, siger han efter besøget.

Han har fået åbnet øjnene yderligere for en fremtid som smed.

- Jeg vil gerne noget indenfor håndværksfagene, og det her med svejsning og at være her, det kunne godt være noget, jeg skulle prøve af, for jeg synes egentlig, det virker meget spændende, siger Matias Dyrvig Karaman.