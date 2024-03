Flertal af partier i kommune dropper valgplakater

Alle byrådets partier på nær ét har indgået en aftale om at droppe valgplakaterne til næste kommunalvalg i 2025. Det skriver Horsens Folkeblad.

- Debatten om valgplakater har været rejst fra flere partier i byrådet, og jeg er derfor glad for, at det er lykkedes at finde en model, som så mange af byrådets partier bakker op om, siger Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune til Horsens Folkeblad.



I en pressemeddelelse fra Horsens Kommune uddyber partierne deres bevæggrunde for at droppe valgplakaterne.

Klima vægter højt

Her vægter argumentet om at mindske klimaaftrykket højt.

Beregninger fra Rådet for Grøn Omstilling viser, at hver valgplakat udleder 1,4 kg CO2. Det svarer til udledningen fra en nyere personbil, der kører 10 km, lyder det i pressemeddelelsen.

Dansk Folkeparti er som det eneste parti i byrådet i Horsens ikke med i aftalen.

Aftalen er politisk bindende og gælder indtil videre for kommunalvalget i 2025.