Flystyrt på Fur i sommer koster det tredje offer livet

Et tragisk flystyrt på Fur har krævet sit tredje dødsoffer mere end tre måneder efter ulykken.



En 47-årig mand fra Horsens er således afgået ved døden, skriver Horsens Folkeblad. Han havde været indlagt på Rigshospitalet siden flystyrtet den 30. august.

To kvinder på henholdsvis 33 år og 43 år omkom, da det mindre fly forulykkede på øen i Limfjorden.

I alt fire mennesker satte sig ind i det lille propelfly den 30. august. Planen var at lette fra Fur og sætte kurs mod Billund. Men under take off styrtede flyet og brød i brand.

Den fjerde person i selskabet var pilot.