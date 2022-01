Flyvende sager og væltede træer kostede strømmen hos flere tusinde husstande

Afdelingslederen for netdrift i Netselskabet N1 oplyser dog, at stormens ødelæggelser kunne have været værre.

- Under 'Malik' har langt hovedparten af vores berørte kunder dog højst været uden strøm en halv time, så det kunne bestemt have været værre, slutter Johannes Guldbæk.

I Sydjylland har stormen været skyld i strømafbrydelser i Hatting ved Horsens, og i det sønderjyske har kunder i Agerbæk også oplevet strømnedbrud.