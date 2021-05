Før- og efterbilleder: Horsens har vokseværk – sådan har centrum udviklet sig

På grunden overfor Horsens Station har der i ti år været en øde plads efter Danish Crown slagteriet flyttede tilbage i 2005. I dag ligger blandt andet Horsens’ højeste byggeri med 16 etager på grunden.

Det er VIA University College, der sammen med Social- og Sundhedsskolen og Innovationshuset skal have sin daglige gang i de nye bygninger. Hvor Social- og Sundhedsskolen allerede er flyttet ind i den ene bygning, bliver det VIA University College og Innovationshusets tur i sommeren 2021.

For at kunne fuldføre opgaven med det høje byggeri krævede det hjælp fra Danmarks største tårnkran på 80 meter.