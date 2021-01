Folk stod i kø for at komme i Fængslet

I 2020 har Fængselsmuseet i Horsens på trods af coronakrisen oplevet en fremgang i antallet af besøgende. 64.952 gæster blev det til, mens tallet året inden lød på 64.549.

Henover sommeren slog Fængselsmuseets besøgstal alle rekorder med flere end dobbelt så mange besøgende som normalt. I juli tog godt 30.000 sommergæster på oplevelse bag murene.

- Vi havde travlt som aldrig før med et fyldt museum og seks udsolgte, daglige rundvisninger. Det har været utrolig dejligt med den store interesse for museet fra hele landet, siger museumschef Merete Bøge Pedersen.

I løbet af sommeren var rejserestriktioner og billigere billetter en del af forklaringen på, at flere besøgte Fængselsmuseet. Men allerede i starten af året, før corona ramte, oplevede museet på Fængslet et højere besøgstal. I januar og februar var der 44 procent flere besøgende end samme tidspunkt året før.

Nye oplevelser trak folk til

Fængselsmuseet har i løbet af 2020 åbnet for helt nye oplevelser, som ifølge museumschef Merete Bøge Pedersen har medvirket til det høje besøgstal.

Blandt de nye tiltag er et virtual reality univers, hvor man kan flygte fra fængslet gennem Lorentzens tunnel, en cellevogn fra Vestre Fængsel, som man kan få en køretur i og den dystre udstilling "Liget i tønden".

Som noget helt nyt har Fængselsmuseet også tilbudt online museumsformidling på de sociale medier under corona-nedlukningerne blandt andet med videoserien 'Med Mor på Museum'. Her følger man museumsinspektør Anne Katrine Nagel og hendes datter Rakel i museets forskellige udstillinger.



- Det har været vigtigt for os fortsat at kunne formidle de spændende historier, selvom gæsterne ikke kunne besøge os, og det tror jeg også, har inspireret folk til at tage herhen og opleve museet, da det igen blev muligt, siger Merete Bøge Pedersen.

Når museet igen kan tage imod gæster, vil de blive mødt af en ny biograf og en storskærm i forhallen med en 3D-model af fængslet, som det har set ud gennem tiden.