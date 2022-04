Folketingets formand siger stop - Henrik Dam Kristensen genopstiller ikke til Folketinget

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den snart afgående folketingsformand, da han aftenen igennem har været til møde i sin valgkreds - altså det møde, hvor han har fortalt om sin snarlige tilbagetrækning fra landspolitik.



- Jeg ønsker at give min kreds god tid til at finde en ny kandidat. Derfor synes jeg, at det nu er det rette tidspunkt at give kredsen besked. Jeg har haft en fantastisk tid i politik og nydt hver dag. Men alting har sin tid, og jeg har en usentimental holdning til at stoppe, siger han i en pressemeddelelse.