Fond donerer sten for flere hundredtusinder kroner

Stenene er ifølge kommunen vigtige for at kunne forbedre forholdene under vandet, da de er voksesteder for blandt andet tang og muslinger. På stenene kan der sætte sig muslinger, der renser vandet og dermed understøtter, at ålegræs kan vokse i fjorden. Ålegræsset er nødvendige spisekamre og levesteder for fisk og skaldyr.

- Vi skal passe på vores natur og arbejde for, at vi efterlader den i en bedre stand, end vi har overtaget den. De kommende generationer skal også have gavn af naturen, udtaler Erik Løvbjerg, bestyrelsesformand i Løvbjerg Fonden.

I disse dage bliver der desuden udplantet ålegræs på fem forskellige felter i Horsens Fjord. Her håber man at nå op på 20.000 udplantede ålegræsskud. Bag det projekt står Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord, Syddansk Universitet og Horsens Kommune.