For 90 år siden svømmede hun fra Sjælland til Jylland - nu hyldes hun i hjembyen

For at hylde og mindes langdistancesvømmeren fra Horsens, bliver hun derfor nu foreviget i form af et gavlmaleri i Kirkegade i Horsens. Det skriver Horsens Kommune i en pressemeddelelse.



Det er kunstneren Line Jensen Illu, der skal lave gavlmaleriet.

- Jenny Kammersgaard blev vildt berømt i sin samtid, men er stort set glemt i dag. Jeg synes, alle børn i Horsens har krav på at kende Jennys historie, så jeg har tænkt mig at male hende kæmpestort på væggen, fortæller Line Jensen.