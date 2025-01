For Magnus og Albert er Simon Kjær et forbillede

Ved Retten i Kolding forklarede den tiltalte mandag, at han talte med en mand, som han selv har forsvaret i flere straffesager. Det fremgår også af politiets aflytninger af deres telefonsamtaler i 2017 og 2018.

Det var bare for sjov. Sådan forklarer en advokat, som er tiltalt for at ville hacke swingerklubber i Jylland og på Fyn, Ifølge anklageren forsøgte den tiltalte advokat at få fat i kundelister og andre følsomme oplysninger.

For sjov sagde jeg så, at han kunne hacke swingerklubberne

- Han er en spøjs fyr og lidt en pralerøv. Han fortalte, han kunne hacke sig ind alle mulige steder. Bare for sjov sagde jeg så, at han kunne hacke swingerklubberne for mig. Jeg spurgte, om han kunne skaffe medlemslister eller mails. Men jeg vidste, at han ikke var i stand til at gøre det, sagde den tiltalte i retten.

Advokat tiltalt for at ville hacke swingerklubber

Sagen føres af politiets nationale enhed for særlig kriminalitet (NSK), som ved en fejl har slettet alle aflytningsfiler.

Han nægter sig skyldig, ligesom han gør i de 31 andre forhold, som retten skal tage stilling til. De fleste forhold handler om økonomisk kriminalitet, blandt andet snyd med kørepenge og unddragelse af skat og moms for tæt på syv millioner kroner. Desuden er han tiltalt for at besidde kokain og MDMA, som politiet fandt på hans kontor.

Aftalt i telefonen

I stedet blev politiets afskrivninger af aflytninger læst op i retten:

- Hvad er det, du vil have knækket? Er det de swingerklubber, der er på Jylland og på Fyn, spurgte den mand, som ifølge anklageren blev bedt om at hacke klubberne.

- Ja, svarede den tiltalte advokat ifølge afskrivningen.

- Og deres kundelister? Er det ikke andet? Er det bare deres kundekartotek, du skal have, spurgte manden.

- Ja, og maillister, svarede advokaten.

- Inden for 14 dage har du det hele. Alt hvad du vil have, lovede manden ifølge afskrivningen.

Skæg og briller

Den tiltalte advokat understregede i retten mandag, at han ikke ønskede at hacke.

- Han er jo skæg, hat og briller, som kører det der spil. Jeg gør bare grin med ham. Han har selv sager, som jeg har ført, og han har skaffet mig andre sager, så derfor har jeg brugt tid på ham, forklarede han.

Politiet har også aflyttet advokatens samtale med en mand, som skulle markedsføre en ny swingerklub. Ifølge afskrivningen sagde advokaten ”Jeg ved ikke, om han fucker mig, ham med de der adresselister … Folk kommer jo ikke af sig selv”.

Advokaten forklarede i retten, at han ikke kunne huske samtalen.

Kokain og suger daters

Den tiltalte nægter sig også skyldig i at have besiddet kokain og MDMA. Han forklarede i retten, at ”to piger var på besøg” på hans kontor.

- Jeg havde aldrig mødt dem før. De var venner med en kammerat, og vi skulle sammen ud at spise, men han meldte sent afbud. Pigerne og jeg drak en del, og de tog nogle stoffer på mit kontor. De sagde, de var 24-25 år, men det viste sig, at de kun var 19, sagde den tiltalte mand.

- Var det prostituerede, som du havde bestilt, spurgte anklageren.

- Nej. Men jeg har læst, at de gav sig ud for at være sugar daters. De sniffede noget pulver, og den ene blev dårlig, så den anden pige ringede 112, og der kom en ambulance. Jeg havde ingen stoffer og har aldrig købt det. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skulle kunne købe stoffer, sagde den tiltalte.

Risikerer fængsel

Der er meget på spil for advokaten. Hvis han bliver dømt, kan alene den økonomiske kriminalitet føre til en fængselsstraf. Desuden risikerer han at skulle betale en skattebøde i millionstørrelsen og at miste sin ret til at arbejde som advokat i en periode.

Der er afsat 13 retsdage, så der falder formentlig først dom i begyndelsen af februar. Der er navneforbud i sagen, og derfor udelader tvSyd også flere andre oplysninger, der ville kunne identificere den tiltalte.