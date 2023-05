Forældre i opråb til politikerne: - Stop med at udstykke nye byggegrunde i vores by

I årevis har forældrene forsøgt at påtale de fejlagtige prognoser, men Jonas Lindeløv og resten af bestyrelsen løber hver gang panden mod muren. Derfor har de nu set sig nødsaget til at opfordre til et byggestop i Lund.

- Vi har ikke noget imod at få nye naboer, og jeg er personligt glad for, at kommunen er i vækst, men vi kan bare se, at flere nye tilflyttere i området vil skabe endnu flere og større problemer, siger Jonas Lindeløv og fortsætter:

- Vi synes ikke det er holdbart, at børn og forældre skal ud at køre mange kilometer for at komme i daginstitution.

Vokseværk i Lund

Landsbyen Lund, der ligger lige vest for Horsens, har de seneste mange år været blandt de hurtigst voksende byer i Danmark.

Alene de seneste ti år, er befolkningstallet i Lund steget med mere end 67 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.