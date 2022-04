Forbrydelser og mordgåder hyldes i Horsens: Krimimesse fylder 20 år

Klar til 20 år mere

Krimimessen er Nordeuropas største messe for kriminallitteraturen, og i årenes løb har Krimimessen ud over de nordiske lande haft besøg af forfattere og forlag fra blandt andet Tyskland, England, Skotland, Frankrig, Italien, Portugal, USA, Sydafrika, Cuba, Kina og New Zealand.

Og spørger man bibliotekslederen om Krimimessen også eksisterer om tyve år, kommer svaret prompte:

- Ja, helt sikkert - og også om både 40 og 60 år. Jeg tror simpelthen ikke, at krimien dør. Den har været her i over 100 år, og det har aldrig været umoderne at læse krimi, siger Claus Hagstrøm.

Ved seneste Krimimesse i oktober var der over 5.500 deltagere, og arrangørerne regner med mindst lige så mange i år.