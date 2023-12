Forening sælger fyrværkeri for at holde kontingent nede, men bakker alligevel op om færre affyringsdage

Brian Gindeberg spår om, at fyrværkerisalget vil falde med mellem 10 og 20 procent, hvis lovforslaget realiseres.

Alligevel kan han ikke finde modargumenter til færre affyringsdage.

- Jeg kan godt se fornuften i det, fordi det er også til gene for mange mennesker og især dyreejere, så jeg synes faktisk det er en god ide at afgrænse det til to dage, lyder det fra Brian Gindeberg.

Ønske om totalt forbud

Ifølge Christian Rabjerg Madsen (S) så er der god sandsynlighed for, at deres forslag bliver til virkelighed.

Ændringerne på private brugs af fyrværkeri stopper ifølge politikeren så også der.

TV2´s Megafonundersøgelse viser nemlig også et flertal af borgere, som ønsker at salg af fyrværkeri til private helt skal forbydes, da 53 procent har sagt ja til et totalforbud.

Så langt vil regeringen dog ikke gå.

- Jeg synes, at det skal være sådan, at man til næste år også kan skyde nytåret ind på festlig vis med nytårskrudt, siger Christian Rabjerg Madsen.