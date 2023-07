Formodet gerningsmand gik amok på betjente

Den formodede gerningsmand bag det spraymalede hagekors på blandt andet en kirke i Horsens er fundet. Det var oplysninger fra et vidne, der ledte til anholdelsen mandag eftermiddag.

I forbindelse med anholdelsen sårede den 40-årige formodede gerningsmand en betjent fra Sydøstjyllands Politi med snit i overarmen med en kniv, og sparkede også en anden betjent flere gange i hovedet.

Den 40-årige mand fremstilles tirsdag i grundlovsforhør in absentia ved Retten i Horsens, sigtet for både af vold mod tjenestemand i funktion og for hærværk.



Den mistænkte gerningsmand mand vil ikke selv være tilstede retten, da han ifølge pressemeddelelsen er for syg til at kunne møde frem.

Anklagemyndigheden vil begære manden varetægtsfængslet formentligt i surrogat på baggrund af hans mentale tilstand.