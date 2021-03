Forsamlingsloft på ti: Politiet holder øje med populære udflugtsmål i påsken

På trods af otte parkeringspladser langs ruten føler Vejle Kommune sig nødsaget til at sende flere parkeringsvagter ud til ruten, har kommunen tidligere skrevet i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne opfordre folk til at finde andre p-pladser, hvis der er overfyldt derude, eller at du kommer igen senere eller måske endda finder et helt andet sted at nyde vandreturen, siger Klaus Enevoldsen, afdelingsleder i Natur & Udeliv i Vejle Kommune.