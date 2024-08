Forum Horsens bliver igen tilløbsstykke for EU-begivenhed

- Det betyder, at vi over en lille måned bliver Europas hovedstad, og at vi igen kan cementere vores evne til at være værtsby for store events, siger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, i pressemeddelelsen.

Det er anden gang, at Horsens Kommune tiltrækker EU-formandskabet, som også blev afholdt i Forum Horsens tilbage i 2012.

- Vi har tidligere vist, at vi kan løfte den opgave, for sidst Danmark havde EU-formandskabet var Horsens også med. At vi kan tiltrække den her form for kæmpestore konferencer med flere møder er en meget stor gevinst for Horsens, fortæller borgmesteren.

Kommer erhvervsdrivende til gode

Foruden glæden over at trække den store begivenhed til, så er der også en gulerod i vente for byens erhvervsdrivende.

Med EU-formandskabet som tilløbsstykke kommer også efterspørgsel efter kost og logi.

- Udover at vise Horsens frem betyder det masser af overnattende gæster på vores hoteller og kunder på vores caféer og restauranter - og dermed øget omsætning til flere af vores erhvervsdrivende, lyder det fra Peter Sørensen.