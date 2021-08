Fra 60.000 til 3.000 gæster: Horsens Middelalderfestival genopstår på ny

Horsens Middelalderfestival er genopstået efter at have været ramt af corona-nedlukning.

Men festivalen er i år blot en skygge af sig selv, for de er gået fra 60.000 gæster til 3.000. Men det vigtigste for arrangørerne er at holde den i live, og derfor har festivalen også et andet format i år.

- Vi har gjort noget helt andet i år. Vi har lavet smagen, duften og lyden af Middelalderfestivalen, og det har vi gjort i et alternativt set-up, siger Sofie van Norde, der er festivalkoordinator.