Fredag morgen er ufærdigt havnebad sejlet væk

Efter mere end to års stilstand opgiver M+ Ejendomme at realisere et havnebad i Horsens. Skelettet til havnebadet blev fredag morgen bugseret væk fra Nordhavnen, hvor det har ligget ufærdigt hen i mere end to år, skriver firmaet i en pressemeddelelse.

Ifølge M+ Ejendomme bliver det for dyrt at etablere havnebadet, da de ikke ønsker at påtage sig opgaven med at sikre badevandskvaliteten, som Horsens Kommune ønsker.

- Vi ved nu, at myndighedernes krav til badevandskvaliteten kræver en omfattende og krævende løsning, der vil koste omkring 38 millioner kroner mere end først budgetteret med, står der i pressemeddelelsen.

Dermed ville den samlede pris på havnebadet ifølge M+ Ejendomme nå omkring 60 millioner kroner, hvor Horsens Kommune havde givet tilsagn om 20 millioner kroner til etablering af badet.

M+ Ejendomme har ifølge egne oplysninger allerede brugt 22 millioner kroner på projektet.

Horsens kommune har ingen udgifter haft til projektet. Ifølge JP Horsens vil de ubrugte 20 millioner kommunale kroner tilføres skole- og dagtilbudsområdet.