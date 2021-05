Fredagens smittetal: Smitten holder sig i ro

Vaccinationer fortsætter

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning fortsætter, og der er givet yderligere 39.300 vaccinestik. Det betyder, at 27,5 procent af befolkningen nu har fået mindst et stik med en vaccine. 16,7 procent har fået begge stik.

I Region Syddanmark har 345.875 personer påbegyndt vaccination. Det svarer til 28,2 procent. 193.210 personer er færdigvaccinerede.