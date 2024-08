Fredericia og Horsens sejrede i landets næstbedste fodboldrække

Esbjerg fB fik ikke et ben til jorden, da oprykkerne søndag var taget til Fredericia i 1. division.

Efter 21 minutter af kampen var FC Fredericia foran med 4-0, hvilket også blev kampens resultat.

Også AC Horsens fik søndag noget at juble over, da de gulblusede tog en 2-0-sejr på udebane over HB Køge. Det bringer holdet op på en fjerdeplads, mens FC Fredericia indtager rækkens andenplads.

Lørdag var Kolding IF i aktion i samme række, hvor holdet tabte 2-1. Koldingenserne indtager rækkens syvendeplads, mens Esbjerg ligger på en tiendeplads med tre point.

I Superligaen er Vejle Boldklub endnu uden sejre, da holdet fra Nørreskoven fredag tabte 2-0 på udebane til FC Midtjylland. Oprykkerne fra Sønderjyske er søndag aften i aktion på hjemmebane mod FC København.