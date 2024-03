Fremtidens rasteplads afholdte åbningsfest

Recharge City er et nyt, stort parkering- og opladningscenter lige ved motorvejen.

- At opføre Europas første og største EU-platincertificerede parkerings- og opladningscenter er i en liga for sig. Ingen har nogensinde før realiseret et projekt i denne skala i Europa. Det siger lidt om, hvilket projekt det er. Vi håber, at Recharge City med tiden bliver det foretrukne stop på vejen for alle på farten, siger Charlotte Ørnsvig, der er projektdirektør i Recharge City, i en pressemeddelelse.

Mere end 1500 besøgende var mødt op for at indvie de nye faciliteter. Hr. Skæg bød børn og unge velkommen på den nye legeplads, mens Super Dæk Service lokkede til med hoppeborg.

Anlægget byder blandt andet på Danmarks største Circle K, Carl's Jr. og Zleep Hotel, hvor besøgende kan opholde sig.