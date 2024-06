Fremtidsforsker lover optur til ældre – og Ældresagen er ikke afvisende

Stigning i andel i svær ensomhed

Selvom energien er skruet op hos den ældre del af befolkningen, så er der også fokus på en negativ udvikling til årets festuge i Horsens, når det kommer til ensomhed.

- Det er et af vores indsatsområder at hjælpe ældre ud af ensomhed. Vi ved, at der fortsat er ældre mennesker, også yngre ældre, der sidder i ensomhed og gerne vil have kontakt til andre eller mangler det sidste skub for at komme ud i et fællesskab, siger formand for Seniorrådet i Horsens, Svend Aage Hansen.