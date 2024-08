Frygten for en afvist fremtidsfuldmagt får stadig tårer frem i Inger

Inger Øster og manden Jens lavede en fremtidsfuldmagt for at sikre hinanden, inden Jens blev for syg med Alzheimer. Men da den skulle tages i brug, gik det ikke som forventet.

Da vi sætter os ned overfor hinanden, spørger jeg hende: - Er du okay? Hun nikker med små ryk, klemmer læberne mod hinanden og kigger i gulvet mellem os. Jeg skal til at sige noget, men da hun ser op, er hendes øjne er våde og røde. - Undskyld mig, siger Inger Øster. Hendes stemme er lille. I køkkenet dupper hun øjnene i køkkenrulle. Make-up’en sidder stadig. Bag os er fotografen ved at gøre klar. Da vi tænder for det hele, græder Inger ikke mere.

Men på et tidspunkt i interviewet stopper hun sig selv, da jeg beder hende fortælle om sin Alzheimer-syge mand. Ham, der nu bor på plejehjem og har svært ved at huske, hvor meget alkohol han har drukket, eller om han har ringet til Inger én eller 70 gange samme dag. -Jeg fumler med ordene, siger hun. Inger er ellers en kvinde, der er vant til at have styr på sagerne. Så da Jens, Ingers mand, blev syg, besluttede de sig for at lave en fremtidsfuldmagt, så Inger ikke skulle stå med uventet besvær, når han ikke længere kunne tage vare på sig selv. Og så troede de ellers, alt var i orden.

Men den dag, de ville sætte fremtidsfuldmagten i kraft, mener Inger, at de alligevel blev mødt af et besværligt system, de ellers havde prøvet at gardere sig mod. For fremtidsfuldmagten blev afvist.

Forsikring for fremtiden Den populære fuldmagt er blevet lavet af mere end 100.000 danskere. En fuldmagt, der bliver lavet, mens man er rask, og som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis man bliver syg og mister evnen til selv at tage vare på sine økonomiske eller personlige forhold. Men tal fra Familieretshuset, der står for at aktivere dem, viser, at hver femte fuldmagt er blevet afvist siden 2017. Og det er ikke kun et problem, fordi det for mange vil være tusindevis af kroner spildt. Det er også for sent at lave en ny fuldmagt, hvis vedkommende, som fuldmagten vedrører, er blevet for syg. For ikke at tale om, at de pårørende i forvejen står i en svært situation med et sygt familiemedlem.

Hvad er en fremtidsfuldmagt? En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde, og hvem der skal tage beslutningerne for dig. Fremtidsfuldmagten blev indført i 2017 som et alternativ til værgemål - der stadig kan være et alternativ, hvis der ikke er lavet en fremtidsfuldmagt. Her vælger man dog ikke selv sin værge, og der bliver ført et skarpere tilsyn med værgen og der skal føres regnskab. Fold ud

- Jeg blev jo nervøs, for jeg stod og skulle sætte huset til salg, og jeg var bange for at blive fuldstændig låst, siger Inger. Da Ingers mand begyndte at forsvinde for øjnene af hende, skulle hun indsende papirerne, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft. I den proces fik hun ikke oplyst om navn og cpr-nummer på alle børnebørn - som hun senere fandt ud af, var udslagsgivende for afvisningen. Havde hun vidst det, så havde hun sendt oplysningerne med fra starten. Familieretshuset sendte senere et brev, hvor de rykkede efter oplysningerne på børnebørn, som Inger ikke svarede på. Det gjorde hun ikke, fordi hun stadig ikke forstod, hvorfor oplysningerne var relevante, og at de var udslagsgivende for, at hun ikke kunne få fuldmagten sat i kraft. -Jeg forstår ikke, hvad de skal med så mange oplysninger på alle børn og børnebørn, når de ikke har noget med fuldmagten af gøre, siger Inger.

Derfor bliver fuldmagter oftest afvist Hvis en fremtidsfuldmagt ikke er korrekt oprettet eller lever op til lovgivningen, vil Familieretshuset ind imellem afvise at sætte fremtidsfuldmagten i kraft eller kun sætte dele af fremtidsfuldmagten i kraft, fordi den ikke overholder de lovgivningsmæssige rammer. Det sker oftest, fordi: Det er ikke klart defineret, hvad fuldmagtshaveren må varetage på vegne af fuldmagtsgiver.

Hvis fremtidsfuldmagten ikke er oprettet korrekt i tinglysningsregistret.

Hvis fuldmagtsgiver har skrevet, at fremtidsfuldmægtige skal have adgang til at bruge dennes MitID, da MitID er personligt, og det er ikke lovligt at give adgang til, at en anden kan bruge det uhindret.

Hvis fuldmagtsgiver har tilladt gaver ud over lejlighedsgaver, hvor det ikke er tydeliggjort størrelsen af gaver, og hvem gaver kan gives til. Kilde: Familieretshuset Fold ud

Og så var Inger forvirret, som hun selv forklarer. Og hun stod med en dement mand, der også skulle tages hånd om. -Jeg ved jo godt, at det er mig, der ikke har set mig ordentligt for. Men jeg havde virkelig svært ved at koncentrere mig og gennemskue tingene, siger Inger.

- Heldigvis havde jeg på det tidspunkt en, der hjalp mig med alle papirerne, og det tog en hel dag for at finde ud af, hvad det er de (Familieretshuset red.) egentlig forlangte. Og det syntes jeg ikke er rimeligt. For jeg ved jo, at der er mange, der er ældre end mig. Hvordan skal man finde ud af alle de ting?, siger Inger. I et skrifteligt svar til TV SYD skriver Familieretshuset: - Familieretshuset gør alt for at hjælpe de mange borgere, som ønsker at få ikraftsat en fremtidsfuldmagt så hurtigt som muligt. Familieretshuset har forståelse for, at sagsbehandlingstiden kan sætte nogle borgere i en vanskelig situation. Derudover man opmærksom på ansøgerne skal levere al nødvendig materiale inden for den given tidsfrist, ellers er det ikke muligt at sætte fuldmagten i kraft. Derfor må Familieretshuset nogle gange henlægge sager, fordi ovenstående ikke er opfyldt. Ophørsudsalg igen og igen Den fremtidsfuldmagt Inger og Jens lavede for at sikre en nem overgang til alderdommen endte med at tage over et halvt år at få på plads og tærede på Ingers kræfter. Og mest af alt er hun ked af, hvor forvirrende hele processen har været.

Nu efter Jens er kommet på plejehjem, skal hun selv holde den renoverede skolebygning, der er deres hjem, ved lige. Det er hårdt arbejde, og hun gør det sirligt. Lige fra hortensiaerne i baghaven til støvsugelinjerne i gulvtæppet. I den ene del af hjemmet i Juelsminde har Inger også en eksklusiv dametøjsforretning med balkjoler, silketørklæder og kunder, der køber for tocifrede beløb af gangen. Og i løbet af det sidste 1,5 år Jens har været på plejehjem har Inger også inviteret til ophørsudsalg. Og fjernet ophørsudsalgsskiltet igen.

Har du fået afvist en fremtidsfuldmagt? Her på TV SYD ser vi nærmere på fremtidsfuldmagter og hvilke konsekvenser, der følger med, hvis ikke man får lavet fuldmagten korrekt. Har du oplevet at få afvist en fuldmagt eller haft andre lignende udfordringer, så vil journalist Caroline Kristensen gerne høre fra dig på cakr@tvsyd.dk. Fold ud