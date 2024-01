Og selv om Søndergård havde frygtet, at de dårlige resultater kunne ende i en fyring, er han stadig overrasket.

- Det har ulmet i min underbevidsthed, at det kunne kommer dertil, men derfor er jeg da stadig overrasket over, at beslutningen skulle tages nu. Jeg er uenig, for jeg tror godt, at jeg kunne udføre jobbet, men jeg respekterer deres beslutning.

I november sidste år kom der et skift i AC Horsens ejerkreds, hvor det amerikanske selskab Carlisle Capital tog over.