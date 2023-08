Fysioterapeut opgav at finde drømmejobbet efter sygdom, men så hjalp en rullende campingvogn

- Jeg synes, at midlerne skal bruges der, hvor det giver størst mening, og kampagner kan man lave på mange måder. Vi er også gået fra at have stillingsopslag i aviserne, til at det nu foregår på de sociale medier og andre steder, og derfor synes jeg, at det her er rigtig godt, siger Susan Gyldenkilde (S), formand for Ældre og Handicapudvalget.

En fremtid i faget

Nu arbejder Katrine Norlén med fysioterapi ni timer i ugen, og hun kalder det et lille mirakel, at hun fandt sit drømmejob.

- Det har haft en kæmpe betydning, for ens job fylder jo meget i hverdagen, og det er vigtigt at vågne om morgenen og have lyst til at stå op og tage af sted til noget, som, man føler, giver mening, siger hun.



Hun har derfor en klar intention om at fortsætte så længe, det er muligt.

- Det giver mig glæde, hvilket jo er super vigtigt, når man har været syg med depression.