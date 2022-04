Gabriel 'Iffe' Lundberg fra Horsens sætter Danmark på NBA-verdenskortet

Ifølge sportschefen skal man nemlig ikke undervurdere, hvad Iffe Lundbergs gennembrud til NBA har af betydning for dansk basketball i sin helhed.

- Det gør helt sikkert, at de unge spillere kan se, at den uopnåelige drøm lige pludselig ikke er så uopnåelig længere. Det har været en drøm for alle i det danske basketmiljø, at der er en, der kan sprænge muren, og lige pludselig er der en dansker, der har gjort det, siger Dennis Nedergaard.