Gemte kokain og hash til millioner i møbeltransporter - nu er der faldet dom

Specialanklager hos NSK, Lise Hebsgaard, fortæller, at dommen sker på baggrund af en grundig efterforskning i tæt samarbejde mellem dansk og norsk politi.

- Der er tale om en alvorlig sag, hvor narkotika systematisk er blev smuglet over en landegrænse over en længere periode, og det er derfor tilfredsstillende, at retten har idømt lange fængselsstraffe til gerningsmændene, siger hun.

226 kilo hash i hjemmet

Den 39-årige blev idømt fire års fængsel for i flere af tilfældene at have været med til at planlægge indsmuglingen, ligesom han blev dømt for besiddelse af 226 kilo hash, der blev fundet og beslaglagt på hans adresse.

Den 50-årige blev idømt toogethalvt års fængsel for at have medvirket til planlægning af indsmuglingen til Norge i to tilfælde, ligesom han også blev dømt for besiddelse af 50 gram kokain samt opbevaring af 16 kilo skunk.

To lastbilchauffører er tidligere dømt i sagskomplekset, ligesom en tredje mand har fået en fængselsstraf for at overdrage hash til en chauffør.