Gentagne tyverier fra gravsteder plager kirkegård

Som barn mistede Cathrine Würtz og hendes søster deres mor, da de var 8 og 12 år gamle.



Efter begravelsen købte pigernes far et fuglebad med de to fugle, som skulle symbolisere de to sørgende piger ved deres mors grav, og med tiden fik det lille fuglebad stor betydning for de to søstre.

Derfor var chokket stort, da de i september opdagede, at fuglene var væk. De var skåret af fuglebadet og stjålet.

En anden, der har været udsat for tyveri fra pårørende gravsted, er 87-årige Connie Thorgaard.

For nylig var det tredje gang, der blev stjålet bronzefugle fra hendes mands og søns gravsted på Vestre Kirkegaard.