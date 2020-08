GG Horsens kommer tilbage og tager ligestillingsdebatten i e-sport

Der er godt nyt til de mange fans, der på Youtube har efterspurgt en sæson to af gamer-serien GG Horsens. I disse dage bliver der lagt sidste hånd på manuskriptet, og om godt en uges tid går de første optagelser til serien i gang.

Sæson et af GG Horsens handlede om gameren Sandra, der havde svært at blive anerkendt, fordi hun var en pige. Kønsproblemer i e-sport er ifølge instruktør Morten Urup seriens DNA, og derfor fortsætter han i sæson to med at kæmpe for mere ligestilling i sporten.

- Den her serie er vigtig, fordi der stadig er en kæmpe ulighed, når drenge og piger spiller sammen. Der er begyndt at være en lille bevægelse, og at denne serie kan være med til at presse på, så drenge og piger kan spille samme på lige vilkår, det er jeg enormt stolt af.

Fra venstre: Skuespillerne Morten Münster og Casper Harding. Helt til højre er seriens instruktør Morten Urup. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

Miri-Ann Beuschel, der spiller gameren Nicole i serien, har på grund af serien fundet ud af, hvor svært det kan være at være en pige i e-sport.

- Hvis man er vant til at sidde og joke og tale nedsættende om kvinder, og reducere dem til den funktion, de har for mænd, så kan det godt blive lidt af en kattepine for kvindelige gamere, siger hun.

Nye og gamle ansigter

Der er enkelte udskiftninger i castet, for i sæson to er bliver hovedrollen nu spillet af Miri-Ann Beuschel, mens youtuberne Morten Münster, Casper Harding og Albert Dyrlund stadig er med.

- At jeg er med i sæson to ser jeg som en god ting, for så var jeg fin nok i sæson et til at komme med igen, siger Casper Harding, der spiller gameren T-dog.

Derudover spiller også Amin Jensen, Sofie Lassen-Kahlke og Jonas Schmidt med.

GG Horsens kan ses på Youtube og TV SYD PLAY fra den 26. december. Indtil da kan du nå at se eller gense sæson et.