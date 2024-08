Glastag styrtede ned på busstation: - Hvorfor ligger det der endnu?

- Vi kan ikke have sådan noget hængende her. Det er det første, man ser, når man kommer ind med busserne.

- Man kan ikke være det bekendt, at lade det se sådan ud. De har ikke engang gidet at feje hernede, siger buschauffør Torben Engholm, der udtaler sig som privatperson.

Sådan har det set ud ved Horsens Trafikterminal, siden taget faldt ned for lige knapt to uger siden.

- De siger, at der sker ingenting; der er ikke fare på færde, og det kommer ikke til at falde ned, men det gjorde det jo.

- Det er en skændsel. De har været nede for at kigge på det flere gange, siger Sven-Erik Lauridsen og fortsætter;

Også busterminalens passagere ser på de levnede glasskår med skæve blikke.

- Enten skulle det rettes eller rives ned. Det startede jo allerede 6 måneder efter de havde bygget det nærmest, siger Kjeld Andersen fra Horsens.

Han bakkes op af Tobias Bjørn Andersen, som også bor i Horsens.

- Det handler om sikkerhed. Hvis det er flækket, føler jeg mig ikke sikker, og det ødelægger det at opholde sig i området.

Akutte ferieplaner

Det har ikke været muligt for TV2 Østjylland at få et interview med Horsens Kommune, der i et skriftligt svar skriver, at det er hærværk, som har været skyld i de ødelagte glasplader.

- Vores egne byggefaglige medarbejdere og glarmester har været forbi for at kigge på forholdene. De er kommet frem til samme konklusion - der er ikke noget, der indikerer, at de resterende glasplader vil falde ned, medmindre de bliver udsat for yderligere hærværk, skriver Allan Lyng Hansen, centerchef for affald, trafik og ejendomme i Horsens Kommune.

Og kommunen lægger altså særligt vægt på, at årsagen bag den manglende oprydning skyldes, at det ikke anses som en akut situation.

Er det ikke fair nok, at det kan tage noget tid af få pladerne ned, det er jo afspærret der, hvor det kan være til fare?

Det er helt i orden, at man ikke kan nå det på grund af ferien, men kom ned og sæt et skilt op om, hvornår man har tænkt sig at gøre noget ved det, siger Torben Engholm.