Græskar hitter: Arealet til græskaravl er næsten fordoblet på et år

Én af de marker, hvor der i år er endnu flere græskar, er på græskaravler Frederik Gaardens jord i Brædstrup.

Han har selv mærket den stigende efterspørgsel på det store, orange bær.

- Der har været en god tilstrømning af kunder, der er kommet for at købe et eller flere græskar, siger Frederik Gaarden.



De seneste fem år har han praktiseret et pluk-selv koncept, hvor kunderne selv har kunnet vælge netop det græskar, som de ønsker fra hans marker.

- Sidste år kunne jeg se, at der ikke var nok græskar, så for ikke at ende i samme situation i år, fordoblede jeg mit areal. Der skal være græskar nok, siger han.